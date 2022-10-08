Момент вибуху Кримського мосту потрапив на відео: у чому дивина

У росії розпочато розслідування

Вибух Кримського мосту є однією з топ-тем сьогоднішніх новин — у мережі з’явилося відео моменту нібито вибуху вантажівки на мосту. Нагадаємо, на думку російської сторони саме підрив вантажівки став причиною обвалення кількох прольотів автомобільного мосту та пожежі цистерн із паливом.

У росії вже почали реагувати на вибух — було створено урядову комісію у зв’язку з надзвичайною подією за дорученням путіна. Йому доповіли про все, що сталося, — глави МНС і Мінтрансу росії за дорученням російського президента будуть присутні на місці НП.

На відео, яке поширюється в мережі, дійсно видно вантажівку, що їде, як і інші транспортні засоби.

Ситуація з підривом вантажівки є досить дивною — росія широко анонсувала, що вантажні та легкові автомобілі перед виїздом на міст проходять спеціальну перевірку за допомогою рентген апарату російської розробки. За кілька секунд він має сканувати авто та виявляти сліди небезпечних, у тому числі й вибухових речовин.

Слідком росії порушив справу — міст оглядають криміналісти та фахівці, які зможуть дати висновок, у які терміни його відновлять.

При цьому російські сенатори вже починають вибухати загрозами. Зокрема сенатор Олександр Башкін заявив, що з боку росії буде дано адекватну і можливо асиметричну відповідь на таку НП, а депутат держдуми Олег Мороз заявив, що це теракт і оголошення війни без правил. У самому Кремлі оцінок події поки не дають.

Нагадаємо, місцева влада заявила, що пошкодила Кримський міст "українські вандали". Проїзд мостом заборонено, збираються відкрити поромну переправу.