"Влада говорила, що міст захищений": росіяни в паніці через кримську "бавовну"

Офіційна версія росії — звинуватити в усьому Україну

Вибух та обвал частини Кримського мосту викликав бурхливу рекацію у російській спільноті. Державні ЗМІ або відмовчуються для надзвичайної ситуації, або воліють обмежитися сухими зведеннями про цистерну, що спалахнула.

У соцмережах настрої інші — росіяни зляться на свою владу, адже про Кримський міст говорили, що він захищений чи не краще за кремль. Вони вже знайшли "винних", які традиційно звинувачують у всьому Україну, заявляють про диверсії.

Знову згадали про "червоні лінії" та почали загрожувати безпеці нашої країни. Коментаторам, які зазначають, що міст серйозно пошкоджено, хамлять.

Росіяни злі

Росіяни розуміють ціну, яку росія заплатила за міст

За офіційною версією, на мосту вибухнула цистерна з паливом, запускають поромну переправу. Вже почали розповсюджуватися панічні настрої — державні ЗМІ поширюють запевнення місцевої влади, що в Криму вистачає палива та продовольства, адже проїзд перекрито на невідомий термін.

Причиною обвалення двох прольотів моста називають підрив вантажного автомобіля. Полотно нібито пошкодили "українські вандали" і його буде відновлено.

Як раніше повідомляв "Телеграф", пожежа на Кримському мосту все ще продовжується, готують поромну переправу та поставили туалети для водіїв, які застрягли біля мосту. У соцмережах дедалі активніше згадують і минулі меми, що виникли під час вибухів на військових об’єктах Росії в окупованому Криму, зокрема росіянку, яка не хотіла їхати з півострова. Тоді виїхати було ще можна.