Тепер тільки вплав? Що відбувається на Кримському мості після вибуху (фото, відео)

Рух через переправу повністю перекрито

Головною подією суботи, 8 жовтня, стали вибухи на Кримському мосту, які пролунали близько шостої години. Спочатку росіяни намагалися вдавати, що переправа майже не отримала жодних пошкоджень, але фото та відео з місця подій швидко виправили ситуацію. Тому зараз проїзд через міст повністю заборонено, а пожежа паливної системи на залізничному полотні продовжується.

Як повідомляють росЗМІ, виїзд із Криму все одно планують дозволити. Проте використати для цього планують не сам Кримський міст, а спеціальну поромну переправу. Її запустять найближчим часом.

Кремлівські гауляйтери півострова запевняють, що у них достатньо пального, а також продовольства на випадок тривалих проблем із транспортною розв’язкою. Поромну переправу в екстреному темпі готують до запуску.

Пожежа на Кримському мості здалеку

Також окупанти зазначають, що пожежа на переправі почалася в одній із цистерн. Як стверджують пропагандисти, він знаходився у хвості вантажного поїзда, хоча на фото та відео все виглядає трохи інакше.

Частину вагонів нібито вдалося вивести до Керчі, росіяни ведуть аварійні роботи. Тим часом фотографії з місця вибуху демонструють пошкодження одного із прольотів автомобільної частини переправи. Постраждалих, за версією росіян, через вибух немає.

Частина мосту зробила бульк

UPD. За інформацією національного антитерористичного комітету рф, на Кримському мосту підірвали вантажний автомобіль. В результаті стався частковий обвал двох прольотів мосту, арка не пошкоджена.

Варто зазначити, що вночі сильний "хлопок" також стався в тимчасово окупованому Ілловайську. Там також "підгоріло" біля одного зі складів із пальним.