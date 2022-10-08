Тепер тільки вплав? Що відбувається на Кримському мості після вибуху (фото, відео)
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Рух через переправу повністю перекрито
Головною подією суботи, 8 жовтня, стали вибухи на Кримському мосту, які пролунали близько шостої години. Спочатку росіяни намагалися вдавати, що переправа майже не отримала жодних пошкоджень, але фото та відео з місця подій швидко виправили ситуацію. Тому зараз проїзд через міст повністю заборонено, а пожежа паливної системи на залізничному полотні продовжується.
Як повідомляють росЗМІ, виїзд із Криму все одно планують дозволити. Проте використати для цього планують не сам Кримський міст, а спеціальну поромну переправу. Її запустять найближчим часом.
Кремлівські гауляйтери півострова запевняють, що у них достатньо пального, а також продовольства на випадок тривалих проблем із транспортною розв’язкою. Поромну переправу в екстреному темпі готують до запуску.
Також окупанти зазначають, що пожежа на переправі почалася в одній із цистерн. Як стверджують пропагандисти, він знаходився у хвості вантажного поїзда, хоча на фото та відео все виглядає трохи інакше.
Частину вагонів нібито вдалося вивести до Керчі, росіяни ведуть аварійні роботи. Тим часом фотографії з місця вибуху демонструють пошкодження одного із прольотів автомобільної частини переправи. Постраждалих, за версією росіян, через вибух немає.
UPD. За інформацією національного антитерористичного комітету рф, на Кримському мосту підірвали вантажний автомобіль. В результаті стався частковий обвал двох прольотів мосту, арка не пошкоджена.
Варто зазначити, що вночі сильний "хлопок" також стався в тимчасово окупованому Ілловайську. Там також "підгоріло" біля одного зі складів із пальним.