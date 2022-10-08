"Бавовна" в Іловайську, програш рф у Латвії та файні новини з півдня: 5 новин, які ви могли проспати

Підбили короткі підсумки минулої ночі

Поки світ захоплено обговорює ймовірну зустріч українського президента Володимира Зеленського та кремлівського диктатора володимира Путіна на майбутньому саміті G20, інші події продовжують відбуватися. При чому, як правило, незалежно від часу доби.

Для того щоб ви нічого не пропустили за час нічного відпочинку, "Телеграф" зібрав для вас п’ять головних новин, які стали відомі в ніч з 7 на 8 жовтня. Зазначимо, що частина з них стосується не лише України, а й світу.

Де вночі лунали вибухи?

На підконтрольній території України було дуже гучно у Харкові. За інформацією мера Ігоря Терехова, місто обстріляли ракетами, в центрі після прильотів почалися пожежі. Попередньо загоряння відбувся в одній із харківських лікарень, а також нежитловій споруді.

Пізніше представниця міськради Наталія Попова додала, що після ударів росіян по Харкову було госпіталізовано одну людину. Загиблих, на щастя, немає.

Один із прильотів у Харкові вночі 8.10

Неспокійну ніч ЗСУ організували й окупантам. За даними мера Мелітополя Івана Федорова, у тимчасово захопленому місті сталася "бавовна". Деталі поки що невідомі.

Дуже "гаряче" було і в Іловайську — там після вибуху почалася пожежа на паливному складі російської армії. Зазначимо, що він є залізничним, а це означає додаткове ушкодження логістики. Ну і сам вид зачаровує!

ЗСУ просуваються на півдні

Українські військові вже бачать зі своїх позицій вдома у Херсоні. У цьому запевняє радник Офісу президента Олексій Арестович. У черговому ефірі програми Марка Фейгіна він заявив, що ЗСУ просунулися далі Посад-Покровського, що розташоване за 30 км від обласного центру Херсонщини. На думку військового експерта, незабаром українська арта зможе набагато ефективніше працювати по позиціям окупантів.

Втім, росіяни і без того зазнають добрих втрат. Лише за останню добу армія противника не дорахувалась 110 солдатів, шести танків, восьми гаубиць типу "Міста", дев’яти броньовиків, мінометного комплексу "Сані" та іншої важливої техніки.

росія програла у Латвії

На останніх парламенських виборах у Латвії партія "Злагода", яка вважається проросійською, зазнала величезної поразки. Після цього одразу четверо керівників заявили про свою відставку. Власні пости залишили голова правління політсили Яніс Урбанович, керівник партії Андріс Морозов, заступник голови партії Ганна Владова та мер Даугавпілса Андрій Елксніньш.

Маленька перемога до Різдва?

Видання The Times опублікувало новий прогноз щодо закінчення війни в Україні, який базується на словах британського чиновника, який побажав залишитися анонімним. Посилаючись на успіхи ЗСУ, які вже відомо, політик припустив, що якщо темпи збережуться, то українські захисники цілком здатні вийти на лінію розмежування, яка існувала до 23 лютого 2022 року, вже до католицького Різдва. Нагадаємо, це свято відзначають 24 грудня.

рф знову брязкає зброєю в Чорному морі

За інформацією ОК "Південь", у Чорному морі зараз перебуває одразу 14 російських кораблів. Четверо з них є носіями крилатих ракет "Калібр", при цьому два з них — це підводні човни. Загалом Україні загрожує близько 24 ракет. Військові наголошують, що біля берегів Криму також помічено великий десантний корабель та десантний катер.

Про те, що відбувається в неділю, 8 жовтня, ви можете продовжувати стежити в нашому текстовому онлайні: Війна — день 227: росіяни посилюють обстріл міст, а ЗСУ продовжують наступ