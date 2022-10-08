"Маріуполь ближче і ближче": потужна "бавовна" сталася на залізничній станції в Донецькій області (відео)

У російських окупантів вибухнув цілий залізничний потяг з боєприпасами

Доба суботи, 8 жовтня, стала примітною не лише ранковим епічним вибухом на російському мості через Керченську протоку, але й іншим серйозним пошкодженням інфраструктури — потужною детонацією боєприпасів на залізничній станції "Карань", розташованій в окупованому смт Андріївка Волноваського району Донецької області.

Про вибухи у своєму телеграм-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ст. Карань. Донецька область. Бавовна! 50 км. від Маріуполя. Який прекрасний день! Маріуполь ближче та ближче! Слава Україні!", — написав Андрющенко.

Він також опублікував зняте жителями довколишніх сіл відео, на яких видно густі клуби диму, а також чітко чути численні вибухи, ймовірно, від детонації боєприпасів.

Залізнична станція "Карань" — вузлова вантажна залізнична станція 4-го класу Лиманської дирекції Донецької залізниці на лінії Волноваха — Маріуполь-Порт між станціями Волноваха (22 км) та Кальчик (22 км). Розташована у смт Андріївка Волноваського району Донецької області. Від станції відгалужується допоміжна гілка до станції Янісоль.

Карань на карті

Поки невідомо, що саме і чому вибухає, однак військовий аналітик, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін припустив, що детонує залізничний потяг з боєприпасами для окупаційних військ.

"Зважаючи на ніжні звуки вторинних детонацій, поїзд з боєприпасами не доїхав до передової. Заодно і залізничні колії в обхід Кримського мосту розбив", — припустив Левін у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у ніч на 8 жовтня в окупованому Іловайську після вибуху почалася пожежа на паливному складі російської армії.