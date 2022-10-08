Нардеп V, VI та VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко про подію на Керченській переправі

Те, що трапилося з Кримським мостом — довгоочікувана подія. Говорити про те, як саме все сталося (судячи з усього, про підрив вантажівки), можуть фахівці, військові експерти.

Не можна виключати, що вантажівка, що вибухнула, їхала до Криму для забезпечення військового угруповання окупантів. І таких особливо небезпечних вантажів прямує до Криму багато. Що і як там сталося – хай вони самі розбираються.

Я ж можу поміркувати про значення та наслідки цього вибуху.

Для життєзабезпечення Криму у мирний час, до російського нападу на Україну, що розпочався у 2014 році, туди завозилося за добу приблизно 20 тисяч тонн різних вантажів. Від енергоносіїв до зубних щіток та памперсів. Здебільшого товари завозилися через перешийок із материкової частини України. То була головна транспортна артерія.

Після незаконної анексії такою став Кримський міст. І те, що на якийсь період часу (а я сподіваюся – надовго, як сподіваюся і на те, що це не остання НП на Кримському мосту) його виведено з ладу, означає, що окупанти зіткнуться з великою проблемою. Кількість вантажів, які я назвав, завозилася до Криму, наголошую, у мирний час, до 2014 року. Після цього туди було завезено щонайменше 600 тисяч колонізаторів, що збільшило потребу у вантажах.

Крім того, основну частину потоку після російської окупації складали військові вантажі – техніка, боєприпаси, паливо – для забезпечення угруповання військ агресора на півдні України.

Можливості агресора замінити тимчасово цю транспортну артерію – обмежені. Я не знаю, в якому стані зараз пороми, але осінь – сезон штормів. І до незаконного будівництва мосту поромна переправа регулярно ставала на паузу під час штормів.

Росіяни, звичайно, можуть використовувати військово-транспортні кораблі, але їхній тоннаж обмежений. А перекриття на вимогу України Чорноморських проток – Босфору та Дарданел – не дозволяє увійти до Чорного моря додатковим військовим кораблям рф. І це ускладнює можливості росіян якось додатково компенсувати виведений з ладу Кримський міст.

Тож агресор зіштовхнеться із серйозними проблемами забезпечення Криму, різким подорожчанням логістики. І з величезною проблемою (для нас це найважливіше на сьогодні) забезпечення паливом, боєприпасами, військовою технікою, живою силою свого угруповання на півдні України.

Що стосується заходів у відповідь – путін вже продемонстрував, що вони намагаються компенсувати свої провали на фронті терористичними ударами по мирному українському населенню, цивільній інфраструктурі. Тож росіяни можуть витворяти, що завгодно. Ми готові до цього.

Ну, а ефект від підірваного Кримського мосту – не лише черговий удар по репутації російського режиму. Це ще й створення додаткових передумов для подальших активних дій ЗСУ щодо звільнення півдня материкової частини України – з переходом до операції зі звільнення Криму.