Ворог намагається продавити на Донеччині: актуальні карти боїв в Україні

До своєї лінії оборони на сході ворог стягує сили

Українські військові ймовірно продовжують просування вздовж дороги, що з’єднує Сватове та Кремінну у західній частині Луганської області. Контрнаступ на Херсонщині також не зупиняється, повідомляється про бої на північ та північний захід від обласного центру.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, росія намагається просунутися на Донеччині. Місцевих мешканців намагаються змусити йти воювати проти України.

Також згадано катастрофічну ситуацію із забезпеченням роботи цивільної інфраструктури в окупованій частині України — її не змогли відремонтувати до зими.

Карта боїв в Україні

Схід України

Російські джерела заявили про просування українських сил у бік Сватового Луганської області із Харківської. За оцінками аналітиків, ЗСУ могли продовжувати військові операції вздовж дороги Кремінна-Сватове. В області тривають бої. Росіяни готуються до оборони та стягують сили у Сватове. Побоюються вони і прориву українських сил аж до Лисичанська — також передислокували солдатів. Ворог також не залишає ідеї атакувати на північ від Харкова — була відбита атака ворога за 30 км від міста.

Карта контрнаступу на сході України

На Донеччині росіяни продовжують наземні штурми — в районі Бахмута, Авдіївки, Майорська, Новомихайлівки. Ворог продовжує постійні атаки, є кадри, що підтверджують проникнення росіян у Зайцеве. Що стосується Первомайського, то творці карток DeepState відзначають, що ворог захопив крайній будинок населеного пункту і не просунувся.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує оборонятися, посилив обстріл, намагаючись запобігти українському контрнаступу. Окупанти ще можуть форсувати Дніпро. Бої продовжуються на північ і північний захід від Херсона. Ворог атакує за 30 км від обласного центру. Ситуація дуже динамічна. Українські військові також продовжують віддалено знищувати окупантів, підриваючи їхні склади та збиваючи авіацію.

Росіяни продовжують атакувати українські міста на південному напрямку далеко від лінії фронту та біля неї. Ворог побоюється, що українські військові готуються до контрнаступу у Запорізькій області. Але у цьому сумніваються експерти.

Контрнаступ на півдні України

Ймовірно, з побоюваннями росіян пов’язані ракетні обстріли Запоріжжя — місто щодня піддається ракетним і безпілотниковим атакам. Ворог влучив по житлових будинках — загинули люди. Окупанти підступні — вони можуть замислити новий наступ на Київ, але для цього їм потрібно формувати загін протягом кількох місяців.