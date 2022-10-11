Матч "Шахтер" - "Динамо" под угрозой срыва

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После варварских обстрелов Киева и Украины со стороны рф футбольные власти могут перенести ближайший тур первенства страны, в частности игру "Шахтер" — "Динамо".

Об этом сообщает telegram-канал "Динамо Киев Inside". По информации источника, Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Украинская премьер-лига (УПЛ) принимают решение насчет переноса 7-го тура чемпионата Украины по футболу. Матчи должны состояться 14-16 октября, а центральная игра тура "Шахтер" — "Динамо" запланирована на воскресенье.

Сообщается, что все киевские игры будут отменены при этом местом поединка "Шахтер" — "Динамо" выбран Львов. Потенциальный перенос игр связан не только с безопасностью, но и даст возможность не повышать нагрузку на энергетическую систему Украины, которая пострадала от ударов рф.

"УАФ и УПЛ в данный момент принимают решение о возможности отмены следующего тура и приостановке чемпионата. Киевские матчи на выходных отменены", — гласит сообщение.

Расписание 7-го тура УПЛ

Добавим, в последний раз команды встречались между собой в октябре 2021 года. Тогда болельщики голов не увидели.

Напомним, во вторник "Шахтер" сыграет с "Реалом" в 4-м туре Лиги чемпионов. За ходом этой игры можно следить на "Телеграфе".

Киевское "Динамо", в свою очередь, в 4-м туре Лиги Европы встретится с "Ренном". Букмекеры озвучили прогноз на это противостояние.