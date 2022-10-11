Суперника "Шахтаря" покарали за образу пам’яті померлої королеви

"Селтік" заплатить 15 тисяч євро штрафу

Шотландський "Селтік" покараний за банери, які вболівальники розвісили на трибунах під час матчу Ліги чемпіонів. Інцидент стався у поєдинку із "Шахтарем".

Матч пройшов 14 вересня у Польщі, менш як через тиждень після смерті королеви Великобританії Єлизавети II.

На одному з банерів містилася образа на адресу корони, а на іншому був напис: "Шкодую про вашу втрату, Майкл Феган". Це посилання на чоловіка, який проник у спальню королеви в 1982 році, пише "Чемпіонат".

У результаті УЄФА оштрафував "Селтік" на 15 тисяч євро за "послання, яке не підходить для спортивного заходу (провокаційний банер)".

До речі, сьогодні у Лізі чемпіонів "Селтік" грає з "Лейпцигом", а "Шахтар" приймає "Реал": онлайн-трансляція йде на нашому сайті.