Соперника "Шахтера" наказали за оскорбление памяти умершей королевы

"Селтик" заплатит 15 тысяч евро штрафа

Шотландский "Селтик" понес наказание за баннеры, которые болельщики развесили на трибунах во время матча Лиги чемпионов. Инцидент произошел в поединке с "Шахтером".

Матч прошел 14 сентября в Польше, менее чем через неделю после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

На одном из баннеров содержалось оскорбление в адрес короны, а на другом была надпись: "Сожалею о вашей утрате, Майкл Фэган". Это отсылка к мужчине, который проник в спальню королевы в 1982 году, пишет "Чемпионат".

В итоге, УЕФА оштрафовал "Селтик" на 15 тысяч евро за "послание, не подходящее для спортивного мероприятия (провокационный баннер)".

Кстати, сегодня в Лиге чемпионов "Селтик" играет с "Лейпцигом", а "Шахтер" принимает "Реал": онлайн-трансляция идет на нашем сайте.