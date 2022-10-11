"Шахтер" - "Реал": стартовые составы команд на суперматч Лиги чемпионов

Дончане выйдут против "Реала" с Траоре на острие

Во вторник, 11 октября, донецкий "Шахтер" сыграет с "Реалом" в рамках матча 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Горняков" со "Сливочными".

Перед начало поединка стали известны стартовые составы команд. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Стартовые составы команд на матч "Шахтер" — "Реал":

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Мудрик, Траоре.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козик, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Сикан, Кулаков.

"Реал": Лунин – Васкес, Начо, Рюдигер, Менди – Чуамэни, Вальверде, Кроос – Азар, Бензема, Родриго.

Запасные: Лопес, Канисарес, Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Модрич, Ассенсио, Камавинга, Одриосола, Винисиус, Диас

Матч "Шахтер" — "Реал" состоится в Варшаве на стадионе "Войска Польского", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. К слову, поединок в прямом эфире покажут в Украине на ОТТ-платформе megogo, а букмекеры не верят в украинский клуб.