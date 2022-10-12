Кривавий гол "Реала": моторошний інцидент на останніх хвилинах матчу (відео)

Рюдігер і Трубін зіткнулися головами

У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" грав із "Реалом".

Донецькому клубу не вистачило якихось кількох хвилин для перемоги над найкращим клубом Ліги чемпіонів.

На п’ятій компенсованій хвилині Рюдігер випередив Трубіна і головою відправив м’яч у сітку. Нічия – 1:1.

Але забив гол Рюдігер ціною травми. У гольовому моменті він зіткнувся з воротарем "Шахтаря" та отримав сильне розсічення. Залишав поле гравець "Реала" весь у крові.

Після чотирьох турів становище у нашій групі таке: "Реал" — 10 очок, "Лейпциг" — 6, "Шахтар" — 5, "Селтік" — 1. Наступний матч у Лізі чемпіонів донецький клуб проведе в гостях 25 жовтня проти "Селтіка" .

Зазначимо, що перед грою у Варшаві вболівальники організували грандіозний флешмоб на підтримку України.