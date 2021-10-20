Воротар став автором кумедного автоголу, врізавшись в штангу (відео)

Кумедний автогол стався в чемпіонаті Нідерландів.

У матчі 11-го туру другого дивізіону чемпіонату Нідерландів "Рода" — "Йонг ПСВ" був забитий безглуздий автогол.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці ESPN NL в Twitter.

На 9-й хвилині поєдинку гості несподівано вийшли вперед після банального навісу з правого флангу. Кіпер господарів Роді Де Бур спробував зловити м’яч, який летів йому за комір. В результаті воротар таки добрався до круглого, однак врізавшись в штангу своїх воріт, стража воріт розвернуло і "снаряд" опинився за лінією воріт. Рефері пізніше прийняв рішення зарахувати гол, і "Йонг ПСВ" повели в рахунку.

Відео курйозу є в мережі:

У підсумку матч завершився з рахунком 2:2. На даний момент "Рода" (18 очок) йде на 6-му місці в турнірній таблиці, "Йонг ПСВ" (11 очок) — 17-й.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Реал" (0:5) рахунок відкрив захисник "Гірників" Сергій Кравець, який забив, мабуть, найкрасивіший гол у своїй кар’єрі, правда, в свої ворота.

Відзначимо, недавно в Катарі був забитий феноменальний гол з центру поля.