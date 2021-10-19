"Шахтар" — "Реал": Кривцов відкрив рахунок в матчі, пробивши по своїх воротах (відео)

Сергій Кривцов невдало зіграв у захисті.

Захисник "Шахтаря", який нещодавно знищив "Зорю" (6:1) в чемпіонаті України, Сергій Кривцов забив гол у свої ворота в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22.

Під завісу першого тайму "Реал" таки зумів втілити свою перевагу в забитий м’яч. На 37-й хвилині після подачі справа центральний захисник збірної України і "Шахтаря" Кривцов в боротьбі за м’яч випередив нападника "Реала" Каріма Бензема, але при цьому футболіст донеччан переправив круглого у ворота Анатолія Трубіна, який такого повороту подій явно не очікував.

Кривцов тут же впав на газон і довгий час збирався з силами. Мабуть, цей автогол серйозно вдарив по настрою гравця. Примітно, що якщо Бензема був би першим на м’ячі, то не факт, що він би забив, а навіть якби забив, то французький нападаючий, схоже, перебував в офсайді.

Відео автоголу Сергія Кривцова:

Відзначимо, За підсумками 1-го тайму "Шахтар" поступається мадридцям в один м’яч. Додамо, що "Гірники" поки не забивали голи в цьому розіграші Ліги чемпіонів (груповий етап).

"Телеграф" нагадує, що "Шахтар" в минулому матчі ЛЧ не зміг забити "Інтеру" (0:0).