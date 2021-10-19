"Шахтер" - "Реал": Кривцов открыл счет в матче, пробив по своим воротам (видео)

Сергей Кривцов неудачно сыграл в защите.

Защитник "Шахтера", который недавно уничтожил "Зарю" (6:1) в чемпионате Украины, Сергей Кривцов забил гол в свои ворота в матче 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

Под занавес первого тайма "Реал" таки сумел воплотить свое преимущество в забитый мяч. На 37-й минуте после подачи справа центральный защитник сборной Украины и "Шахтера" Кривцов в борьбе за мяч опередил нападающего "Реала" Карима Бензема, но при этом футболист дончан переправил круглого в ворота Анатолия Трубина, который такого поворота событий явно не ожидал.

Кривцов тут же упал на газон и долгое время собирался с силами. Видимо, этот автогол серьезно ударил по настрою игрока. Примечательно, что если Бензема был бы первым на мяче, то не факт, что он бы забил, а даже если бы забил, то французский нападающий, похоже, находился в офсайде.

Видео автогола Сергея Кривцова:

Отметим, По итогам 1-го тайма "Шахтер" уступает мадридцам в один мяч. Добавим, что "Горняки" пока не забивали голы в этом розыгрыше Лиги чемпионов (групповой этап).

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" в прошлом матче ЛЧ не сумел забить "Интеру" (0:0).