Укр

"Шахтер" - "Реал": Кривцов открыл счет в матче, пробив по своим воротам (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
107
Сергей Кривцов Новость обновлена 19 октября 2021, 23:05
Сергей Кривцов

Сергей Кривцов неудачно сыграл в защите.

Защитник "Шахтера", который недавно уничтожил "Зарю" (6:1) в чемпионате Украины, Сергей Кривцов забил гол в свои ворота в матче 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

Под занавес первого тайма "Реал" таки сумел воплотить свое преимущество в забитый мяч. На 37-й минуте после подачи справа центральный защитник сборной Украины и "Шахтера" Кривцов в борьбе за мяч опередил нападающего "Реала" Карима Бензема, но при этом футболист дончан переправил круглого в ворота Анатолия Трубина, который такого поворота событий явно не ожидал.

Кривцов тут же упал на газон и долгое время собирался с силами. Видимо, этот автогол серьезно ударил по настрою игрока. Примечательно, что если Бензема был бы первым на мяче, то не факт, что он бы забил, а даже если бы забил, то французский нападающий, похоже, находился в офсайде.

Видео автогола Сергея Кривцова:

Отметим, По итогам 1-го тайма "Шахтер" уступает мадридцам в один мяч. Добавим, что "Горняки" пока не забивали голы в этом розыгрыше Лиги чемпионов (групповой этап).

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" в прошлом матче ЛЧ не сумел забить "Интеру" (0:0).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Лига Чемпионов #Сергей Кривцов
Главные события дня
Украина
Итоги дня 19 октября: рекорд смертности от COVID-19, отставка министра экологии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные события дня
Итоги дня 19 октября: рекорд смертности от COVID-19, отставка министра экологии
Дата публикации
Категория
Цена на недвижимость будет стабильной
Рынок замер в ожидании локдауна: ударит ли карантин по ценам на недвижимость
Дата публикации
Категория
Современные вакцины отличаются очень высокой эффективностью
Если вакцины не защищают, есть ли смысл делать прививку?
Дата публикации
Категория
Роман Абрамовский
Министр Абрамовский подал в отставку — информация "Телеграфа" подтвердилась
Дата публикации
Категория
Рейды полиции.
В "оранжевых" областях полиция может ввести коронавирусные рейды: названо условие