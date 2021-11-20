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В Італії воротар та захисник створили найдурніший автогол року (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Таких автоголів ви ще не бачили Новина оновлена 20 листопада 2021, 18:13
Таких автоголів ви ще не бачили

Курйоз з італійської трясовини.

Смішний епізод стався у матчі Серії D (четвертого за силою дивізіоні чемпіонату Італії). У грі між «Гівіборго» та «Кореджезе» господарі пропустили безглуздий гол.

Воротар, намагаючись вибити м’яч подалі, покинув ворота і наблизився ближче до кутового прапорця. Але м’яч зрізався з ноги у голкіпера і відлетів у бік воріт. Захисник, який знаходився поруч, намагався виправити ситуацію, але також до ладу не влучив по м’ячу, і той відлетів у сітку воріт.

Через цей безглуздий гол "Гівіборго" поступився супернику з рахунком 1:2.

Як раніше повідомляв "Телеграф", легенда футболу Златан Ібрагімович оформив перший автогол у кар’єрі. На 49-й хвилині зустрічі проти "Болоньї" після подачі з кутового "Ібра" зрізав м’яч у ворота.

Чимало курйозних голів було забито під час Євро-2020. Іспанці на домашній арені "Ла-Картуха" у Севільї на 30-й хвилині зустрічі повели у рахунку після фатальної помилки воротаря "господарів" Мартіна Дубравки. Пабло Сарабія влучив у поперечину, а потім м’яч "свічкою" опустився прямо на невдаху кіпера, від якого круглий влучив у ворота. Зазначимо, варту воріт явно заважало сонце і, можливо, через це він і пропустив такий безглуздий гол.

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