"Златан настільки хороший, що грає за 2 команди": Ібрагімович вперше оформив автогол (відео)
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Знаменитий швед створив історію в матчі Серії А.
У суботу, 23 жовтня, "Мілан", який днями програв "Порту" (1:0) в Лізі чемпіонів, провів гостьовий поєдинок чемпіонату Італії з "Болоньєю". Зустріч, що проходила на стадіоні "Ренато Даль Ара", завершилася з рахунком 2:4 на користь гостей, а за обидві команди голами відзначився Златан Ібрагімович.
"Мілан" домігся гостьового успіху завдяки голам Рафаеля Леао, Давіда Калабрії, Ісмаеля Беннасера і Златана. "Болонья", яка грала в меншості, відзначилася двічі — автогол оформив Ібрагімович і гол на рахунку Муси Барроу. До слова, одіозний швед вперше в своїй кар’єрі відзначився автоголом. На 49-й хвилині зустрічі після подачі з кутового "Ібра" зрізав м’яч в свої ворота, чим порадував своїх фанатів, які придумали чимало жартів про цю подію.
Відео автоголу Ібрагімовича — в огляді матчу "Болонья" — "Мілан":
Користувачі жартували про автогол шведа:
- "Златан настільки хороший, що забиває за 2 команди".
- "Златан не забиває автоголи, він перевіряє пильність своїх воротарів".
- "Златан не забив автогол, просто всі інші гравці поплутали ворота".
- "Златан зробить все, щоб матч був цікавим".
- "Златан не забиває автоголи, він просто грає за обидві команди".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Коваленко забив шикарний гол у Серії А.
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