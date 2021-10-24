"Златан настільки хороший, що грає за 2 команди": Ібрагімович вперше оформив автогол (відео)

Знаменитий швед створив історію в матчі Серії А.

У суботу, 23 жовтня, "Мілан", який днями програв "Порту" (1:0) в Лізі чемпіонів, провів гостьовий поєдинок чемпіонату Італії з "Болоньєю". Зустріч, що проходила на стадіоні "Ренато Даль Ара", завершилася з рахунком 2:4 на користь гостей, а за обидві команди голами відзначився Златан Ібрагімович.

"Мілан" домігся гостьового успіху завдяки голам Рафаеля Леао, Давіда Калабрії, Ісмаеля Беннасера і Златана. "Болонья", яка грала в меншості, відзначилася двічі — автогол оформив Ібрагімович і гол на рахунку Муси Барроу. До слова, одіозний швед вперше в своїй кар’єрі відзначився автоголом. На 49-й хвилині зустрічі після подачі з кутового "Ібра" зрізав м’яч в свої ворота, чим порадував своїх фанатів, які придумали чимало жартів про цю подію.

Відео автоголу Ібрагімовича — в огляді матчу "Болонья" — "Мілан":

Користувачі жартували про автогол шведа:

"Златан настільки хороший, що забиває за 2 команди".

"Златан не забиває автоголи, він перевіряє пильність своїх воротарів".

"Златан не забив автогол, просто всі інші гравці поплутали ворота".

"Златан зробить все, щоб матч був цікавим".

"Златан не забиває автоголи, він просто грає за обидві команди".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Коваленко забив шикарний гол у Серії А.