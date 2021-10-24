"Златан настолько хорош, что играет за 2 команды": Ибрагимович впервые оформил автогол (видео)

Знаменитый швед сотворил историю в матче Серии А.

В субботу, 23 октября, "Милан", который на днях проиграл "Порту" (1:0) в Лиге чемпионов, провел гостевой поединок чемпионата Италии с "Болоньей". Встреча, что проходила на стадионе "Ренато Даль Ара", завершилась со счетом 2:4 в пользу гостей, а за обе команды голами отметился Златан Ибрагимович.

"Милан" добился гостевого успеха благодаря голам Рафаэля Леао, Давида Калабрии, Исмаэля Беннасера и Златана. "Болонья", которая играла в меньшинстве, отличилась дважды — автогол оформил Ибрагимович и гол на счету Мусы Барроу. К слову, одиозный швед впервые в своей карьере отметился автоголом. На 49-й минуте встречи после подачи с углового "Ибра" срезал мяч в свои ворота, чем порадовал своих фанатов, которые придумали немало шуток про это событие.

Видео автогола Ибрагимовича — в обзоре матча "Болонья" — "Милан":

Пользователи шутили про автогол шведа:

"Златан настолько хорош, что забивает за 2 команды".

"Златан не забивает автоголы, он проверяет бдительность своих вратарей".

"Златан не забил автогол, просто все остальные игроки попутали ворота".

"Златан сделает все, чтобы матч был интересным".

"Златан не забивает автоголы, он просто играет за обе команды".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Коваленко забил шикарный гол в Серии А.