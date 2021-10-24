Укр

"Златан настолько хорош, что играет за 2 команды": Ибрагимович впервые оформил автогол (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
29
Златан Ибрагимович Новость обновлена 24 октября 2021, 13:23
Златан Ибрагимович

Знаменитый швед сотворил историю в матче Серии А.

В субботу, 23 октября, "Милан", который на днях проиграл "Порту" (1:0) в Лиге чемпионов, провел гостевой поединок чемпионата Италии с "Болоньей". Встреча, что проходила на стадионе "Ренато Даль Ара", завершилась со счетом 2:4 в пользу гостей, а за обе команды голами отметился Златан Ибрагимович.

"Милан" добился гостевого успеха благодаря голам Рафаэля Леао, Давида Калабрии, Исмаэля Беннасера и Златана. "Болонья", которая играла в меньшинстве, отличилась дважды — автогол оформил Ибрагимович и гол на счету Мусы Барроу. К слову, одиозный швед впервые в своей карьере отметился автоголом. На 49-й минуте встречи после подачи с углового "Ибра" срезал мяч в свои ворота, чем порадовал своих фанатов, которые придумали немало шуток про это событие.

Видео автогола Ибрагимовича — в обзоре матча "Болонья" — "Милан":

Пользователи шутили про автогол шведа:

  • "Златан настолько хорош, что забивает за 2 команды".
  • "Златан не забивает автоголы, он проверяет бдительность своих вратарей".
  • "Златан не забил автогол, просто все остальные игроки попутали ворота".
  • "Златан сделает все, чтобы матч был интересным".
  • "Златан не забивает автоголы, он просто играет за обе команды".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Коваленко забил шикарный гол в Серии А.

Теги:
#Футбол #ФК Милан #Златан Ибрагимович
Кресло министра прочат Павлу Рябикину
Политика
Из главного таможенника в министры: кем могут заменить главу Минэкономики Любченко
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кресло министра прочат Павлу Рябикину
Из главного таможенника в министры: кем могут заменить главу Минэкономики Любченко
Дата публикации
Категория
Показатели смертности немного снизились
Почти 6 тысяч госпитализированных: свежая статистика COVID-19 на 24 октября
Дата публикации
Категория
Авария произошла в Бориспольском районе
Под Киевом столкнулись иномарки: есть погибший, пострадали дети (фото)
Дата публикации
Категория
Президент ответил на петицию, связанной с иммунизацией против COVID-19
Зеленский ответил на споры о законности принудительной вакцинации
Дата публикации
Категория
Свои должности потеряют целый ряд видных чиновников
Новые лица в Кабмине: кого из министров уволят уже в ближайшее время