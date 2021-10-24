"Златан настолько хорош, что играет за 2 команды": Ибрагимович впервые оформил автогол (видео)
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Знаменитый швед сотворил историю в матче Серии А.
В субботу, 23 октября, "Милан", который на днях проиграл "Порту" (1:0) в Лиге чемпионов, провел гостевой поединок чемпионата Италии с "Болоньей". Встреча, что проходила на стадионе "Ренато Даль Ара", завершилась со счетом 2:4 в пользу гостей, а за обе команды голами отметился Златан Ибрагимович.
"Милан" добился гостевого успеха благодаря голам Рафаэля Леао, Давида Калабрии, Исмаэля Беннасера и Златана. "Болонья", которая играла в меньшинстве, отличилась дважды — автогол оформил Ибрагимович и гол на счету Мусы Барроу. К слову, одиозный швед впервые в своей карьере отметился автоголом. На 49-й минуте встречи после подачи с углового "Ибра" срезал мяч в свои ворота, чем порадовал своих фанатов, которые придумали немало шуток про это событие.
Видео автогола Ибрагимовича — в обзоре матча "Болонья" — "Милан":
Пользователи шутили про автогол шведа:
- "Златан настолько хорош, что забивает за 2 команды".
- "Златан не забивает автоголы, он проверяет бдительность своих вратарей".
- "Златан не забил автогол, просто все остальные игроки попутали ворота".
- "Златан сделает все, чтобы матч был интересным".
- "Златан не забивает автоголы, он просто играет за обе команды".
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Коваленко забил шикарный гол в Серии А.
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