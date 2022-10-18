Футболист закурил во время матча: такой наглости не ожидал никто

Раджа Наингголан не сдержался в поединке чемпионата Бельгии

Забавный эпизод произошел во время матча чемпионата Бельгии между "Антверпеном" и "Стандартом". Раджа Наингголан закурил на скамейке запасных.

Полузащитник "Антверпена" не попал в стартовый состав и курил электронную сигарету во время игры, сообщает Футбол24.

Тренер "Антверпена" увлеченный событиями на поле не заметил нарушения дисциплины. Более того, он даже выпустил Наингголана в перерыве.

А уже после матча начались разборки с футболистом. Наингголана отстранили от тренировок на неопределенный срок.

Раджу Наингголану 34 года. Он известен своими выступлениями за "Кальяри", "Рому", "Интер". Становился чемпионом Италии в 2021 году. За сборную Бельгии сыграл 30 матчей и забил 6 голов.

Раджа заядлый курильщик и не скрывает этого. Пару лет назад в Италии футболист разбил свой "Феррари" в ДТП. А потом был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.