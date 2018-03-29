Игрок "Ромы" лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Полузащитник Ромы Раджа Наингголан наказан за вождение в нетрезвом виде, сообщает Football Italia.

По информации источника, бельгийский хавбек лишился водительских прав на месяц и будет вынужден выплатить штраф в размере 1600 евро.

Инцидент с участием Наингголана произошел после матча с Грецией (1:1) в прошлом году. Полиция задержала футболиста вместе с его другом на съемной машине, когда они направлялись в ночной клуб.

В начале этого года полузащитник был отстранен от матчей сборной Бельгии за курение и употребление алкогольных напитков.

В текущем сезоне Наингголан провел 32 поединка в составе Ромы, отличившись тремя голами и восемью ассистами.