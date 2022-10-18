Футболіст закурив під час матчу: такого нахабства не чекав ніхто

Раджа Наінгголан не стримався у поєдинку чемпіонату Бельгії

Кумедний епізод стався під час матчу чемпіонату Бельгії між "Антверпеном" та "Стандартом". Раджа Наінгголан закурив на лаві запасних.

Півзахисник "Антверпена" не потрапив у стартовий склад і курив електронну сигарету під час гри, повідомляє Футбол24.

Тренер "Антверпена", захоплений подіями на полі, не помітив порушення дисципліни. Більше того, він навіть випустив Наінгголана у перерві.

А вже після матчу почалися розбірки із футболістом. Наінгголана усунули від тренувань на невизначений термін.

Раджу Наінгголану 34 роки. Він відомий своїми виступами за "Кальярі", "Рому", "Інтер". Ставав чемпіоном Італії у 2021 році. За збірну Бельгії зіграв 30 матчів та забив 6 голів.

Раджа затятий курець і не приховує цього. Кілька років тому в Італії футболіст розбив свій "Феррарі" в ДТП. А потім був позбавлений водійських прав за водіння у нетверезому стані.