Футболіст зняв труси, щоб урятувати свою команду від гола

Гейссон Переа відволік суперника під час штрафного удару

Кумедний епізод стався у матчі чемпіонату Колумбії між командами "Індепендьєнте Санта-Фе" та "Хагуарес де Кордоба". Футболіст оригінально врятував свою команду перед небезпечним ударом. Раніше гравець закурив на лаві запасних.

Захисник "Санта-Фе" Гейссон Переа зняв труси перед тим, як команда суперника виконала штрафний. Про це повідомляє Goal.com.

Наприкінці матчу гравці "Кордоби" заробили стандарт поблизу своїх воріт. Переа, після того, як став у стінку, зняв із себе шорти і показав статевий орган супернику, який збирався виконати штрафний удар. Спрацювало, нападник атакуючої команди пробив дуже невдало.

Проте це не врятувало "Індепендьєнте Санта-Фе" від поразки — 1:2.

Нагадаємо про курйозний епізод, який стався у Лізі Європи. Там воротар та захисник "Монако" забили гол у свої ворота.