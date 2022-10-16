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Матч во Львове завершился побоищем. Дрались даже директора (видео)

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Матч во Львове завершился побоищем. Дрались даже директора (видео) Новость обновлена 16 октября 2022, 22:11

Представители "Руха" и "Днепра-1" выясняли отношения после финального свистка

Матч 7 тура чемпионата Украины по футболу между "Рухом" и "Днепром-1" (2:3) получился скандальным. Хозяева поля доигрывали вдевятером и пропустили решающий гол на пятой компенсированной минуте.

Ситуация была накалена до предела и взорвалась сразу после финального свистка. Прямо на поле представители команд устроили массовую драку.

Как пишет FanDay, сразу после игры спортдиректор "Днепра-1" Евгений Красников устроил словесную нецензурную перепалку с гендиректором Руха Дедишиным.

"Он ударил меня первым. За что ты меня ударил? На*уй ты меня ударил? Так пойдем один на один выйдем. Проиграл — терпи, бл*дь", — выкрикивал, якобы, Красников.

Внимание, на видео присутствует нецензурная брань, 18+:

Напомним, что в другом матче дня было поспокойней на поле. "Шахтер" уверенно обыграл "Динамо".

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#Чемпионат Украины #Чемпионат Украины по футболу #ФК Днепр-1 #Рух Львов