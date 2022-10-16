До слез: Пташка из "Азовстали" исполнила гимн Украины на матче "Шахтер" - "Динамо" (видео)

Месяц назад девушку освободили из плена

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретились в 7 туре чемпионата Украины по футболу. Матч прошел во Львове на "Арена Львов". На нашем сайте шла онлайн-трансляция поединка.

Перед началом матча гимн Украины исполнила Катерина Полищук, которую многие знают, как Пташку. Медик "Азова" защищала Мариуполь и "Азовсталь". Попала в плен и прошлом месяце вернулась домой.

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