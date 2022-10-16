Укр

До слез: Пташка из "Азовстали" исполнила гимн Украины на матче "Шахтер" - "Динамо" (видео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публикации
Читати українською
Автор
До слез: Пташка из "Азовстали" исполнила гимн Украины на матче "Шахтер" - "Динамо" (видео) Новость обновлена 16 октября 2022, 18:09

Месяц назад девушку освободили из плена

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретились в 7 туре чемпионата Украины по футболу. Матч прошел во Львове на "Арена Львов". На нашем сайте шла онлайн-трансляция поединка.

Перед началом матча гимн Украины исполнила Катерина Полищук, которую многие знают, как Пташку. Медик "Азова" защищала Мариуполь и "Азовсталь". Попала в плен и прошлом месяце вернулась домой.

Посмотрите также, как Пташка пела повстанческую песню на "Азовстали":

Теги:
#Азовсталь #Пташка