Испугались ракет: легионеры "Днепра-1" не поехали на матч во Львов

Четыре футболиста отказались покидать Ужгород

В воскресенье, 16 октября, состоятся матчи 7 тура чемпионата Украины. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка "Шахтер" — "Динамо". Еще в одном встречаются "Рух" и "Днепр-1".

Интересно, что в заявке "Днепра-1" не оказалось сразу четырех иностранцев. После недавних массированных обстрелов Украины, легионеры не захотели ехать во Львов. Они согласны находиться в Украине только на территории Ужгорода, сообщает FanDay.

В заявке на игру "Днепра-1" отсутствуют:

Полузащитник Доминго Бланко (семь матчей и один ассист);

Полузащитник Фарес Балули (шесть матчей);

Защитник Янис Амаш (восемь матчей, два гола и два ассиста);

Защитник Бузанелло (семь матчей и два ассиста).

Из тех, кто не побоялся ехать во Львов оказались бразильцы Валеф и Габриэль Гомес.

Ранее мы писали, что согласно рейтингу CIES, украинская Премьер-лига худшая в мире. А на первом месте — немецкий чемпионат.