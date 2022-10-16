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Испугались ракет: легионеры "Днепра-1" не поехали на матч во Львов

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Испугались ракет: легионеры "Днепра-1" не поехали на матч во Львов Новость обновлена 16 октября 2022, 15:11

Четыре футболиста отказались покидать Ужгород

В воскресенье, 16 октября, состоятся матчи 7 тура чемпионата Украины. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка "Шахтер" — "Динамо". Еще в одном встречаются "Рух" и "Днепр-1".

Интересно, что в заявке "Днепра-1" не оказалось сразу четырех иностранцев. После недавних массированных обстрелов Украины, легионеры не захотели ехать во Львов. Они согласны находиться в Украине только на территории Ужгорода, сообщает FanDay.

В заявке на игру "Днепра-1" отсутствуют:

  • Полузащитник Доминго Бланко (семь матчей и один ассист);
  • Полузащитник Фарес Балули (шесть матчей);
  • Защитник Янис Амаш (восемь матчей, два гола и два ассиста);
  • Защитник Бузанелло (семь матчей и два ассиста).

Из тех, кто не побоялся ехать во Львов оказались бразильцы Валеф и Габриэль Гомес.

Ранее мы писали, что согласно рейтингу CIES, украинская Премьер-лига худшая в мире. А на первом месте — немецкий чемпионат.

Теги:
#Футбол #Чемпионат Украины #УПЛ #Днепр-1