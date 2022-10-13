Украинский чемпионат - худший в мире: неожиданный рейтинг

По количеству голевых моментов УПЛ на последнем месте среди высших дивизионов

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг национальных чемпионатов. За основу было взято количество голевых моментов, которые создают клубы по ходу матча. Ранее в топ-100 лучших футболистов мира попал украинец.

Компания Football Observatory проанализировала 74 национальных чемпионата. Учитывались матчи, сыгранные в этом году – с 1 января по 26 сентября.

Лидером рейтинга стала немецкая Бундеслига. В Германии создают в среднем 12,96 момента за игру и забивают 3,04 гола. Чуть хуже обстоят дела во втором дивизионе Нидерландов — 12,67 (3,05), на третьем месте чемпионат Норвегии — 12,41 (3,18).

Что касается чемпионата Украины, то он на предпоследнем месте в общем зачете и на последнем среди высших дивизионов. В УПЛ команды в среднем создают 8,62 момента за матч и забивают 2,23 гола. Хуже только второй дивизион Бразилии — 8,41 (1,91).

Ранее мы писали, что футболисту "Динамо" предложили торговать на базаре картошкой после матча с "Ренном".

А "Шахтер" продает виртуальные билеты на матч чемпионата Украины.