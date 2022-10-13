Український чемпіонат – найгірший у світі: несподіваний рейтинг
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За кількістю гольових моментів УПЛ на останньому місці серед найвищих дивізіонів
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) склав рейтинг національних чемпіонатів. За основу було взято кількість гольових моментів, які створюють клуби в ході матчу. Раніше до топ-100 найкращих футболістів світу потрапив українець.
Компанія Football Observatory проаналізувала 74 національні чемпіонати. Враховувалися матчі, зіграні цього року – з 1 січня до 26 вересня.
Лідером рейтингу стала німецька Бундесліга. У Німеччині створюють у середньому 12,96 моментів за гру та забивають 3,04 голи. Трохи гірші справи у другому дивізіоні Нідерландів — 12,67 (3,05), на третьому місці чемпіонат Норвегії — 12,41 (3,18).
Щодо чемпіонату України, то він на передостанньому місці в загальному заліку та на останньому серед найвищих дивізіонів. В УПЛ команди в середньому створюють 8,62 моменти за матч і забивають 2,23 голи. Гірше лише другий дивізіон Бразилії — 8,41 (1,91).
Раніше ми писали, що футболісту "Динамо" запропонували торгувати на базарі картоплею після матчу з "Ренном".
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