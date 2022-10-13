Український чемпіонат – найгірший у світі: несподіваний рейтинг

За кількістю гольових моментів УПЛ на останньому місці серед найвищих дивізіонів

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) склав рейтинг національних чемпіонатів. За основу було взято кількість гольових моментів, які створюють клуби в ході матчу. Раніше до топ-100 найкращих футболістів світу потрапив українець.

Компанія Football Observatory проаналізувала 74 національні чемпіонати. Враховувалися матчі, зіграні цього року – з 1 січня до 26 вересня.

Лідером рейтингу стала німецька Бундесліга. У Німеччині створюють у середньому 12,96 моментів за гру та забивають 3,04 голи. Трохи гірші справи у другому дивізіоні Нідерландів — 12,67 (3,05), на третьому місці чемпіонат Норвегії — 12,41 (3,18).

Щодо чемпіонату України, то він на передостанньому місці в загальному заліку та на останньому серед найвищих дивізіонів. В УПЛ команди в середньому створюють 8,62 моменти за матч і забивають 2,23 голи. Гірше лише другий дивізіон Бразилії — 8,41 (1,91).

Раніше ми писали, що футболісту "Динамо" запропонували торгувати на базарі картоплею після матчу з "Ренном".

А "Шахтар" продає віртуальні квитки на матч чемпіонату України.