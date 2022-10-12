"Шахтар" продає квитки на матч, який пройде без глядачів

Донецький клуб допоможе відновити стадіон в Ірпені

У неділю, 16 жовтня, відбудеться матч 7-го туру української Прем’єр-ліги "Шахтар" – "Динамо". Хоча не можна виключати і перенесення поєдинку.

Зустріч грандів завжди була найяскравішою подією в українському футболі та збирала повні стадіони. Але з початку повномасштабного вторгнення Росії всі згуртувалися навколо спільної мети – перемоги. І головний меседж майбутнього поєдинку: "Народжені суперниками – об’єднані заради України", пише сайт "Шахтаря".

Тому до українського дербі фонд United24 та "Шахтар" пропонують усім уболівальникам взяти участь у благодійній акції та придбати віртуальний квиток вартістю від 10 гривень.

У такий спосіб фани зможуть приєднатися до збору коштів, які будуть спрямовані на відновлення стадіону "Чемпіон" в Ірпені, зруйнованого внаслідок обстрілу російської армії.

Нагадаємо, що цього тижня "Шахтар" провів матч у Лізі чемпіонів. Нічия з "Реалом" — 1:1.

У цьому поєдинку моторошну травму отримав захисник іспанців Антоніо Рюдігер. Коли Рюдігер забивав гол, він зіштовхнувся із воротарем "гірників" Анатолієм Трубіним.