Гравець "Реала" став однооким після "поцілунку" з Трубіним (фото)

Антоніо Рюдігер отримав травму у матчі з "Шахтарем"

Поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Реал" завершився з рахунком — 1:1.

Мадридський клуб уникнув поразки на п’ятій компенсованій хвилині. Після подачі з флангу Антоніо Рюдігер випередив Анатолія Трубіна та відправив м’яч у сітку воріт.

А далі, за інерцією, футболісти зіткнулися головами. Рюдігер отримав страшну травму і кривавий залишив поле.

Вже після матчу Антоніо виклав у Instagram своє фото з перемотаною головою та заліпленим оком.

"Ми живі", — підписав знімок гравець "Реала".

Зазначимо, що перед грою у Варшаві вболівальники організували грандіозний флешмоб на підтримку України.

Нагадаємо, що сьогодні продовжаться матчі групового етапу Ліги чемпіонів: розклад, результати та відео голів поєдинків 12 жовтня.