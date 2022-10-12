Ліга чемпіонів: розклад та результати матчів 12 жовтня
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Відразу три команди можуть оформити вихід до плей-офф
У середу, 12 жовтня, відбудуться матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. На день раніше "Шахтар" упустив перемогу над "Реалом" на останніх хвилинах зустрічі.
Розклад матчів дня
Група А
19:45. "Наполі" — "Аякс"
22:00. "Рейнджерс" — "Ліверпуль"
Група В
19:45. "Атлетіко" — "Брюгге"
22:00. "Байєр" — "Порту"
Група С
22:00. "Барселона" — "Інтер"
22:00. "Вікторія" — "Баварія"
Група G
22:00. "Тоттенхем" — "Айнтрахт"
22:00. "Спортінг" — "Марсель"
Нагадаємо, що в матчі "Шахтар" — "Реал" Рюдігер забив гол ціною страшної травми.
Зазначимо, що перед грою у Варшаві вболівальники організували грандіозний флешмоб на підтримку України.