Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 12 октября

Сразу три команды могут оформить выход в плей-офф

В среду, 12 октября, пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Днем ранее "Шахтер" упустил победу над "Реалом" на последних минутах встречи.

Расписание матчей дня

Группа А

19:45. "Наполи" — "Аякс"

22:00. "Рейнджерс" — "Ливерпуль"

Группа В

19:45. "Атлетико" — "Брюгге"

22:00. "Байер" — "Порту"

Группа С

22:00. "Барселона" — "Интер"

22:00. "Виктория" — "Бавария"

Группа G

22:00. "Тоттенхэм" — "Айнтрахт"

22:00. "Спортинг" — "Марсель"

Напомним, что в матче "Шахтер" — "Реал" Рюдигер забил гол ценой жуткой травмы.

Отметим, перед игрой в Варшаве болельщики организовали грандиозный флешмоб в поддержку Украины.