Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 12 октября
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Сразу три команды могут оформить выход в плей-офф
В среду, 12 октября, пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Днем ранее "Шахтер" упустил победу над "Реалом" на последних минутах встречи.
Расписание матчей дня
Группа А
19:45. "Наполи" — "Аякс"
22:00. "Рейнджерс" — "Ливерпуль"
Группа В
19:45. "Атлетико" — "Брюгге"
22:00. "Байер" — "Порту"
Группа С
22:00. "Барселона" — "Интер"
22:00. "Виктория" — "Бавария"
Группа G
22:00. "Тоттенхэм" — "Айнтрахт"
22:00. "Спортинг" — "Марсель"
Напомним, что в матче "Шахтер" — "Реал" Рюдигер забил гол ценой жуткой травмы.
Отметим, перед игрой в Варшаве болельщики организовали грандиозный флешмоб в поддержку Украины.