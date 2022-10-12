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Игрок "Реала" стал одноглазым после "поцелуя" с Трубиным (фото)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Рюдигер столкнулся с Трубиным Новость обновлена 12 октября 2022, 11:00
Рюдигер столкнулся с Трубиным

Антонио Рюдигер получил травму в матче с "Шахтером"

Поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" — "Реал" завершился со счетом — 1:1.

Мадридский клуб ушел от поражения на пятой компенсированной минуте. После подачи с фланга Антонио Рюдигер опередил Анатолия Трубина и отправил мяч в сетку ворот.

А далее по инерции футболисты столкнулись головами. Рюдигер получил жуткую травму и кровавый покинул поле.

Уже после матча Антонио выложил в Instagram свое фото с перемотанной головой и залепленным глазом.

"Мы живы", — подписал снимок игрок "Реала".

Отметим, перед игрой в Варшаве болельщики организовали грандиозный флешмоб в поддержку Украины.

Напомним, что сегодня продолжатся матчи группового этапа Лиги чемпионов: расписание, результаты и видео голов поединков 12 октября.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Реал #Лига Чемпионов #Антонио Рюдигер