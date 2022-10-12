"Шахтер" продает билеты на матч, который пройдет без зрителей

Донецкий клуб поможет восстановить стадион в Ирпене

В воскресенье, 16 октября, состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" – "Динамо". Хотя нельзя исключать и перенос поединка.

Встреча грандов всегда была самым ярким событием в украинском футболе и собирала полные стадионы. Но с начала полномасштабного вторжения россии все сплотились вокруг общей цели – победы. И главный месседж предстоящего поединка: "Рождены соперниками – объединены ради Украины", пишет сайт "Шахтера".

Поэтому к украинскому дерби фонд United24 и "Шахтер" предлагают всем болельщикам принять участие в благотворительной акции и приобрести виртуальный билет стоимостью от 10 гривен.

Таким образом фаны смогут присоединиться к сбору средств, которые будут направлены на восстановление стадиона "Чемпион" в Ирпене, разрушенного в результате обстрелов российской армии.

Напомним, что на этой неделе "Шахтер" провел матч в Лиге чемпионов. Ничья с "Реалом" — 1:1.

В этом поединке жуткую травму получил защитник испанцев Антонио Рюдигер. Когда Рюдигер забивал гол, он столкнулся с вратарем "горняков" Анатолием Трубиным.