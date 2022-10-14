Чемпионат Украины по футболу, 7 тур: расписание, результаты матчей

В центральном матче тура "Шахтер" сыграет с "Динамо"

В украинской Премьер-лиге пройдут матчи 7 тура. Но не все. Поединки "Черноморец" — "Кривбасс" и "Заря" — "Колос" перенесены. А "Ингулец" и "Александрия" (1:2) сыграли еще в августе.

Центральный матч тура состоится 16 октября, во Львове "Шахтер" примет "Динамо".

Расписание и результаты матчей 7 тура:

Пятница, 14 октября

13:00. "Минай" — "Верес"

ТВ: Сетанта

Суббота, 15 октября

13:00. "Металлист" — "Ворскла"

ТВ: УНИАН

13:00. "Металлист 1925" — "Львов"

ТВ: Сетанта

Воскресенье, 16 октября

15:00. "Рух" — "Днепр-1"

ТВ: УНИАН

17:00. "Шахтер" — "Динамо"

ТВ: Сетанта

Турнирная таблица

Ранее мы писали, что согласно рейтингу CIES, украинская Премьер-лига худшая в мире. А на первом месте — немецкий чемпионат.