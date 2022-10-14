Чемпионат Украины по футболу, 7 тур: расписание, результаты матчей
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В центральном матче тура "Шахтер" сыграет с "Динамо"
В украинской Премьер-лиге пройдут матчи 7 тура. Но не все. Поединки "Черноморец" — "Кривбасс" и "Заря" — "Колос" перенесены. А "Ингулец" и "Александрия" (1:2) сыграли еще в августе.
Центральный матч тура состоится 16 октября, во Львове "Шахтер" примет "Динамо".
Расписание и результаты матчей 7 тура:
Пятница, 14 октября
13:00. "Минай" — "Верес"
ТВ: Сетанта
Суббота, 15 октября
13:00. "Металлист" — "Ворскла"
ТВ: УНИАН
13:00. "Металлист 1925" — "Львов"
ТВ: Сетанта
Воскресенье, 16 октября
15:00. "Рух" — "Днепр-1"
ТВ: УНИАН
17:00. "Шахтер" — "Динамо"
ТВ: Сетанта
Турнирная таблица
Ранее мы писали, что согласно рейтингу CIES, украинская Премьер-лига худшая в мире. А на первом месте — немецкий чемпионат.