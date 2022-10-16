Четыре гола и удаление! "Шахтер" уничтожил "Динамо" в УПЛ (видео)

"Горняки" добыли победу и продолжают чемпионскую гонку

Во Львове завершился матч 7 тура чемпионата Украины по футболу между "Шахтером" и "Динамо". Игра началась с очень эмоционального исполнения гимна Украины Катериной Полищук. В народе ее больше знают, как Пташку — защитницу "Азовстали".

А первый удар по мячу исполнил еще один герой Мариуполя Михаил Дианов.

Что касается игры, то "Динамо" продолжило свою черную серию поражений. Киевский клуб не сумел дать бой "горнякам". Те были острее и точнее в завершении атак.

В первом тайме счет открыл Зубков, а пенальти не реализовал Траоре.

После перерыва за две минуты команды обменялись голами. Казалось, интриге быть! Но все запорол Забарный, который сорвал атаку и получил красную карточку.

Гол Сикана стал приговором нынешнему "Динамо". Лишь какие-то сверхсилы могут вернуть динамовцев в чемпионскую гонку.

"Шахтер" — "Динамо" — 3:1

Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 — Ванат, 46

"Шахтер": Трубин — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко (Назарина, 76) — Зубков, Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик — Траоре (Сикан, 58).

"Динамо": Нещерет — Тимчик (Кабаев, 64, Попов, 76), Забарний, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 64) — Буяльський, Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Ванат (Гармаш, 64), Караваев (Кендзера, 87).