Спортсмен пойдет на фронт в составе оккупационных войск, если мобилизируют

Известный российский футболист Роман Салимов, который родился в Новом Роздоле (Львовская область), поделился мнением касательно частичной мобилизации в рф.

Соответствующее заявление игрока медиафутбольного клуба Reality доступно на eurostavka.ru. Он отметил, что не хочет воевать, однако пойдет, "если припрет".

– Почему ты не уехал?

– А куда мне уезжать? Я под первый этап мобилизации не подхожу. А если уже действительно припрет, все пойдeм, к сожалению. Понятно, что не хочется. Ну, все будет нормально.

– Тебе страшно?

– Мне страшно. Очень страшно. Я не буду врать. Конечно, страшно. Кому не страшно? Я ничего не умею. Я автомат в руках не держал.

Добавим, что 27-летний Салихов является воспитанником московского "Спартака". Он успел поиграть и в профессиональном футболе за "Нефтехимик", "Орел", "Арсенал" (Тула) и "Зеленоград" (москва).

Ранее сообщалось, что российский волейболист, который родился в Украине, поддержал полномасштабное вторжение рф в Украину и президента рф владимира путина.

Напомним, российские власти надеются, что рф допустят до ближайшей Олимпиады.