Футболист со Львовщины готов убивать украинцев, "если припрет"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1170
Спортсмен пойдет на фронт в составе оккупационных войск, если мобилизируют
Известный российский футболист Роман Салимов, который родился в Новом Роздоле (Львовская область), поделился мнением касательно частичной мобилизации в рф.
Соответствующее заявление игрока медиафутбольного клуба Reality доступно на eurostavka.ru. Он отметил, что не хочет воевать, однако пойдет, "если припрет".
– Почему ты не уехал?
– А куда мне уезжать? Я под первый этап мобилизации не подхожу. А если уже действительно припрет, все пойдeм, к сожалению. Понятно, что не хочется. Ну, все будет нормально.
– Тебе страшно?
– Мне страшно. Очень страшно. Я не буду врать. Конечно, страшно. Кому не страшно? Я ничего не умею. Я автомат в руках не держал.
Добавим, что 27-летний Салихов является воспитанником московского "Спартака". Он успел поиграть и в профессиональном футболе за "Нефтехимик", "Орел", "Арсенал" (Тула) и "Зеленоград" (москва).
Ранее сообщалось, что российский волейболист, который родился в Украине, поддержал полномасштабное вторжение рф в Украину и президента рф владимира путина.
Напомним, российские власти надеются, что рф допустят до ближайшей Олимпиады.