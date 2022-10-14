Футболіст зі Львівщини готовий вбивати українців на фронті, "якщо припре"

Спортсмен піде на фронт у складі окупаційних військ, якщо мобілізують

Відомий російський футболіст Роман Салімов, який народився у Новому Роздолі (Львівська область), поділився думкою щодо часткової мобілізації в рф.

Відповідна заява гравця медіафутбольного клубу Reality доступна на eurostavka.ru. Він зазначив, що не хоче воювати, проте піде, "якщо припре".

– Чому ти не поїхав?

– А куди мені їхати? Я під перший етап мобілізації не підходжу. А якщо вже справді припре, всі підемо, на жаль. Зрозуміло, що не хочеться. Ну, все буде гаразд.

- Тобі страшно?

- Мені страшно. Дуже страшно. Я не брешу. Звісно страшно. Кому не страшно? Я нічого не вмію. Я автомат у руках не тримав.

Додамо, що 27-річний Саліхов є вихованцем московського "Спартака". Він встиг пограти й у професійному футболі за "Нафтохімік", "Орел", "Арсенал" (Тула) та "Зеленоград" (москва).

Раніше повідомлялося, що російський волейболіст, який народився в Україні, підтримав повномасштабне вторгнення рф в Україну та президента росії володимира путіна.

Нагадаємо, російська влада сподівається, що рф допустять до найближчої Олімпіади.