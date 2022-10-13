У мережі назвали "дурнем" російського міністра, який мріє про Олімпіаду

Росіяни вважають, що їх можуть допустити до Олімпійських ігор

У рф висловили надію на допуск російських та білоруських спортсменів до літньої Олімпіади-2024 у Парижі, новий девіз якої налякав росіян.

З відповідною заявою виступив міністр спорту рф Олег Матицин, передає Р-Спорт. Російський чиновник також заговорив про "політизацію спорту" із боку Заходу.

"Сподіваюся, будемо допущені… Політизація спорту далі неможлива, це породжує кризу всього олімпійського руху", – сказав Матицин, виступаючи на пленарному засіданні міжнародного конгресу "Цінності, традиції та новації у сучасному спорті" у Мінську.

У мережі висміяли Матицина, а один із користувачів взагалі назвав міністра "дурнем".

У мережі висміяли російського міністра спорту Олега Матицина

Матицин також додав, що почалася тенденція щодо повернення російських спортсменів у міжнародний спорт, зокрема нещодавно Рада директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA) проголосувала за скасовування санкцій проти росії.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) наприкінці лютого 2022 року рекомендував міжнародним федераціям не допускати російських та білоруських атлетів до участі у змаганнях у зв’язку з агресією росії в Україні. Додамо, на Заході також звучать заклики про допуск атлетів з рф до міжнародних турнірів.