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Окупанти знищили будинок української чемпіонки світу (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Тетяна Лазаренко показала свій зруйнований будинок Новина оновлена 12 жовтня 2022, 20:21
Тетяна Лазаренко показала свій зруйнований будинок

Спортсменка показала наслідки удару рф по Запоріжжю

Відома українська волейболістка Тетяна Лазаренко розповіла, що її будинок у Запоріжжі було зруйновано 9 жовтня внаслідок ракетного обстрілу з боку російських окупантів.

Про це спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram. Крім того, Тетяна показала наслідки ракетного удару рф по її будинку. Лазаренко обурена, що російські пропагандисти заявляють, що у її будинку нібито "жили бойовики".

"Це виглядає як страшний сон. Звичайний спальний район, в якому навіть близько немає жодних військових об’єктів, як і в багатьох зруйнованих будинках. Але, як виявляється, в цьому будинку, за словами росЗМІ, жили бойовики.

Це звучить як найдешевше виправдання з того, що зробили й роблять ці тварюки. Я досі не вірю, що на цих фото мій будинок, подвір’я, в якому я прожила 19 років.

Найстрашніше, що це сталося вночі, коли люди просто спали у своїх ліжках. Бережіть своїх рідних та близьких. 09.10.2022", — написала Лазаренко.

Зазначимо, заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що в результаті удару рф по багатоповерхівці в Запоріжжі загинули 13 людей, серед них 1 дитина. Поранено – 89 мирних жителів, серед них 11 дітей.

Нагадаємо, у 2021 році Тетяна Лазаренко та Ангеліна Хміль виграли світову першість з пляжного волейболу у категорії до 21 року.

Раніше радянський чемпіон пригрозив Швеції, "нагадати що таке росія". Крім того, олімпійський чемпіон з Італії хоче, щоб російські спортсмени виступали на міжнародній арені під прапором рф.

Теги:
#Україна #Росія #Пляжний волейбол #Запоріжжя