Спортсмен з 1990 року живе на "загниваючому Заході"

Олімпійський чемпіон 1988 року з футболу у складі збірної СРСР Євген Кузнєцов розповів, що не можна карати російських спортсменів за дії політиків.

Відповідну заяву Кузнєцов зробив в інтерв’ю "Чемпіонату". Він розповів про своє нелегке життя у Швеції, де по ТВ йде тільки "пропаганда".

"З якими почуттями зараз дивлюся новини з росії? Я не знаю. По місцевому телебаченню тільки шведська пропаганда йде. В одне вухо впускаю інформацію, з іншого випускаю. росія – це моя країна. Я за неї горло перегризу.

Мені дуже шкода, що зараз усі російські спортсмени покарані та не можуть брати участь у міжнародних змаганнях. Це, я вважаю, дуже безглуздо і неправильно. Як їм тепер годувати сім’ї? На мій погляд, політика не має стосуватися спортсменів", — заявив Кузнєцов.

Ексфутболіст із 1990 року живе та працює у Швеції. Він поскаржився на низьку зарплатню. При цьому повертатися на батьківщину, у рф, де він має президентську стипендію Євген не поспішає.

"За зарплатами тут, як і в росії, розкид величезний. Навіть між середньою та мінімальною – різниця велика. І податки – від 33%. Хтось 10 тисяч доларів на місяць отримує, хтось – 150 000. У мене – дві тисячі. 600 із них віддаси за квартиру, 500 за машину, бензин – і майже нічого не залишилося", — додав Кузнєцов.

У мережі висміяли олімпійського чемпіона, який "любить росію", проживаючи в "загниваючій Європі".

У мережі висміяли слова Євгена Кузнєцова про любов до росії

У фіналі ОІ у Сеулі СРСР переміг Бразилію — 2:1

Раніше радянський чемпіон Олександр Тихонов заявив, що Європа стоятиме перед росією на колінах. Примітно, що чотириразовий олімпійський чемпіон неодноразово видавав подібну нісенітницю.