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Советский чемпион готов "горло перегрызть за россию", но покидать "загнивающую" Швецию не намерен

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Евгений Кузнецов Новость обновлена 08 октября 2022, 20:37
Евгений Кузнецов

Спортсмен с 1990 года живет на "загнивающем Западе"

Олимпийский чемпион 1988 года по футболу в составе сборной СССР Евгений Кузнецов рассказал, что нельзя наказывать российских спортсменов за действия политиков.

Соответствующее заявление Кузнецов сделал в интервью "Чемпионату". Он рассказал о своей нелегкой жизни в Швеции, где по ТВ идет только "пропаганда".

"С какими чувствами сейчас смотрю новости из россии? Я не знаю. По местному телевидению только шведская пропаганда идет. В одно ухо впускаю информацию, из другого выпускаю. россия – это моя страна. Я за нее горло перегрызу.

Мне очень жалко, что сейчас все российские спортсмены наказаны и не могут принимать участие в международных соревнованиях. Это, я считаю, очень глупо и неправильно. Как им теперь кормить свои семьи? На мой взгляд, политика не должна касаться спортсменов", — заявил Кузнецов.

Экс-футболист с 1990 года живет и работает в Швеции. Он пожаловался на низкую зарплату. При этом возвращаться на родину, в рф, где у него есть президентская стипендия Евгений не спешит.

"По зарплатам здесь, как и в россии, разброс огромный. Даже между средней и минимальной – разница большая. И налоги – от 33%. Кто-то 10 тысяч долларов в месяц получает, кто-то – 150 000. У меня – две тысячи. 600 из них отдашь за квартиру, 500 за машину, бензин – и почти ничего не осталось", — добавил Кузнецов.

В сети высмеяли олимпийского чемпиона, который "любит россию", проживая в "загнивающей Европе".

В сети высмеяли слова Евгения Кузнецова о любви к россии
В сети высмеяли слова Евгения Кузнецова о любви к россии
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Ранее советский чемпион Александр Тихонов заявил, что Европа будет стоять перед россией на коленях. Примечательно, что четырехкратный олимпийский чемпион неоднократно выдавал подобную порцию бреда.

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#Футбол #Швеция #Россия