"С ними обращаются несправедливо": за российских спортсменов внезапно заступились на Западе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 52
Помощь рф пришла оттуда, откуда россияне не ждали
Пока украинские спортсмены отдают жизни на фронте, на Западе призвали допустить атлетов из рф к международным соревнованием.
С таким посылом выступил глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге на Олимпиаде‑2014 Ричард Макларен. Он считает, что российские спортсмены не начинали войну, а потому их отстранение является несправедливым.
"С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях. Если CAS примет решение в пользу спортсменов, федерации будут вынуждены разрешить им выступать", – заявил Макларен.
К слову, в рф не ожидали, что Макларен заступится за российских спортсменов. Депутат Госдумы рф Ирина Роднина допустила, что перед своим заявлением чиновник "что-то принял".
"Он случайно ничего не выпил такого странного? Может быть, допинг употребил и на него прозрение взошло? Решил реабилитироваться?" — цитирует Роднину Матч ТВ.
Добавим, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских атлетов к соревнованиям под своей эгидой из‑за полномасштабного вторжения рф в Украину.
Напомним, одни из лучших российских спортсменов открыто поддержали войну в Украине, приняв участие в митинге путина в Лужниках. Некоторые из них надели на себя символ войны. Для нескольких атлетов из рф путинский шабаш не прошел без последствий. К примеру, компания Speedo разорвала контракт с российским топ-пловцов Евгением Рыловым. А немецкий бренд по производству перчаток Kinetixx отказался от сотрудничества с лыжником Александром Большуновым.