Оккупанты уничтожили дом украинской чемпионки мира (фото)

Спортсменка показала последствия удара рф по Запорожью

Известная украинская волейболистка Татьяна Лазаренко рассказала, что ее дом в Запорожье был разрушен 9 октября в результате ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram. Кроме того, Татьяна показала последствия ракетного удара рф по ее дому. Лазаренко возмущена, что российские пропагандисты заявляют, что в ее доме якобы "жили боевики".

"Это выглядит как страшный сон. Обычный спальный район, в котором даже близко нет никаких военных объектов, как и во многих разрушенных домах. Но, как оказывается, в этом доме, по словам россСМИ, жили боевики. Серьезно?

Это звучит как самое дешевое оправдание тому, что сделали и делают эти твари. Я до сих пор не верю, что на этих фото мой дом, двор, в котором я прожила 19 лет.

Страшнее всего, что это произошло ночью, когда люди просто спали в своих кроватях. Берегите своих родных и близких. 09.10.2022", — написала Лазаренко.

Отметим, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате удара рф по многоэтажке в Запорожье погибли 13 человек, среди них 1 ребенок. Ранены – 89 мирных жителей, среди них 11 детей.

Напомним, в 2021 году Татьяна Лазаренко и Ангелина Хмель выиграли мировое первенство по пляжному волейболу в категории до 21 года.

Ранее советский чемпион пригрозил Швеции, "напомнить что такое россия". Кроме того, олимпийский чемпион из Италии хочет, чтобы российские спортсмены выступали на международной арене под флагом рф.