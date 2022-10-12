Укр

Оккупанты уничтожили дом украинской чемпионки мира (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Татьяна Лазаренко показала свой разрушенный дом Новость обновлена 12 октября 2022, 20:21
Татьяна Лазаренко показала свой разрушенный дом

Спортсменка показала последствия удара рф по Запорожью

Известная украинская волейболистка Татьяна Лазаренко рассказала, что ее дом в Запорожье был разрушен 9 октября в результате ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram. Кроме того, Татьяна показала последствия ракетного удара рф по ее дому. Лазаренко возмущена, что российские пропагандисты заявляют, что в ее доме якобы "жили боевики".

"Это выглядит как страшный сон. Обычный спальный район, в котором даже близко нет никаких военных объектов, как и во многих разрушенных домах. Но, как оказывается, в этом доме, по словам россСМИ, жили боевики. Серьезно?

Это звучит как самое дешевое оправдание тому, что сделали и делают эти твари. Я до сих пор не верю, что на этих фото мой дом, двор, в котором я прожила 19 лет.

Страшнее всего, что это произошло ночью, когда люди просто спали в своих кроватях. Берегите своих родных и близких. 09.10.2022", — написала Лазаренко.

Отметим, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате удара рф по многоэтажке в Запорожье погибли 13 человек, среди них 1 ребенок. Ранены – 89 мирных жителей, среди них 11 детей.

Напомним, в 2021 году Татьяна Лазаренко и Ангелина Хмель выиграли мировое первенство по пляжному волейболу в категории до 21 года.

Ранее советский чемпион пригрозил Швеции, "напомнить что такое россия". Кроме того, олимпийский чемпион из Италии хочет, чтобы российские спортсмены выступали на международной арене под флагом рф.

Теги:
#Украина #Россия #Пляжный волейбол #Запорожье