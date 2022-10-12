Олимпийский чемпион из Италии назвал санкции против россии "преступлением против человечества"

Бывший спортсмен считает аморальными санкции против российского спорта

Олимпийский чемпион Сиднея-2000 в фехтовании (командная шпага) Паоло Миланоли заявил, что отстранение российских спортсменов неприемлемо.

Соответствующее заявление 52-летнего итальянца доступно на sport-express.ru. Миланоли отметил, что нельзя было исключать российских паралимпийских и олимпийских атлетов, видь это не соответствует "спортивному братству". Кроме того, Паоло призывает допустить россиян к международным соревнованиям под флагом рф.

"Понятие родины выходит далеко за рамки исторических периодов, глав государств и принимаемых ими решений. Точно так же, как никто не может лишить ребенка его родной матери, так и никто не может помешать спортсмену выступать под флагом его страны.

В этом нет никаких сомнений: заставлять спортсмена стартовать под нейтральным флагом – преступление не против отдельного государства, а против всего человечества", — заявил Паоло.

Паоло Миланоли считался одним из лучших фехтовальщиков мира

Ранее сообщалось, что российские спортсмены охотно идут воевать в Украину, а в рф хотят даже создать соответствующие отряды из атлетов.

Напомним, советский чемпион Александр Тихонов пригрозил Швеции из-за позиции двух лыжниц по спортсменам из рф.