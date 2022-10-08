Принявший гражданство рф боец ММА боится получить повестку из военкомата

Спортсмен уже долгие годы поддерживает политику кремля

Американский боец смешанного стиля Джеф Монсон, который активно поддерживает президента рф владимира путина, боится частичной мобилизации в россии.

Об этом спортсмен рассказал сам в комментарии для metaratings.ru. Тем не менее 51-летний Джеф, который в 2018 году получил паспорт гражданина рф, пойдет воевать за путина, если его призовут.

"Я надеюсь, что меня не призовут. Думаю, каждый надеется на то, что его не призовут. Хочу, чтобы Россия победила в этом противостоянии как можно быстрее. Я люблю эту страну, она многое сделала для меня. Это мой дом, дом моих детей, моей жены. Если все мы будем жить здесь и скажем: "Нет", то кто будет защищать страну. Но если меня призовут, я пойду", – сказал Монсон.

Добавим, российская пропаганда использовала американца по полной. Он ездил на оккупированные россией территории Донбасса и даже получил от боевиков так называемый "паспорт ЛНР".

Ранее сообщалось, что воевать за путина по мобилизации пошел российский чемпион по ММА Владимир Минеев. До него о желании оказаться в Украине на фронте заявил российский боксер Денис Лебедев.