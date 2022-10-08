Боєць ММА, який став громадянином рф, боїться отримати повістку з військкомату

Спортсмен уже довгі роки підтримує політику кремля

Американський боєць змішаного стилю Джеф Монсон, який активно підтримує президента рф володимира путіна, боїться часткової мобілізації в росії.

Про це спортсмен розповів сам у коментарі для metaratings.ru. Проте 51-річний Джеф, який у 2018 році отримав паспорт громадянина рф, піде воювати за путіна, якщо його призовуть.

"Я сподіваюся, що мене не покличуть. Думаю, кожен сподівається на те, що його не покличуть. Хочу, щоб росія перемогла в цьому протистоянні якнайшвидше. Я люблю цю країну, вона багато зробила для мене. Це мій дім, дім моїх". дітей, моєї дружини. Якщо всі ми житимемо тут і скажемо: "Ні", то хто захищатиме країну. Але якщо мене покличуть, я піду", — сказав Монсон.

Додамо, російська пропаганда використовувала американця на повну. Він їздив на окуповані росією території Донбасу і навіть отримав від бойовиків так званий "паспорт ЛНР".

Раніше повідомлялося, що воювати за путіна по мобілізації пішов російський чемпіон з ММА Володимир Мінєєв. До нього про бажання опинитися в Україні на фронті заявив російський боксер Денис Лебедєв.