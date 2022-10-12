Олімпійський чемпіон з Італії назвав санкції проти росії "злочином проти людства"

Колишній спортсмен вважає аморальними санкції проти російського спорту

Олімпійський чемпіон Сіднея-2000 у фехтуванні (командна шпага) Паоло Міланолі заявив, що усунення російських спортсменів є неприйнятним.

Відповідна заява 52-річного італійця доступна на sport-express.ru. Міланолі зазначив, що не можна було виключати російських паралімпійських та олімпійських атлетів, бо це не відповідає "спортивному братству". Крім того, Паоло закликає допустити росіян до міжнародних змагань під прапором рф.

"Поняття батьківщини виходить далеко за межі історичних періодів, глав держав і прийнятих ними рішень. Так само, як ніхто не може позбавити дитину його рідної матері, так і ніхто не може завадити спортсмену виступати під прапором його країни.

У цьому немає жодних сумнівів: змушувати спортсмена стартувати під нейтральним прапором – злочин не проти окремої держави, а проти всього людства”, — заявив Паоло.

Паоло Міланолі вважався одним із найкращих фехтувальників світу

Раніше повідомлялося, що російські спортсмени охоче йдуть воювати в Україну, а в рф хочуть навіть створити відповідні загони з атлетів.

Нагадаємо, радянський чемпіон Олександр Тихонов пригрозив Швеції через позицію двох лижниць по спортсменах з рф.