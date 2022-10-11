"Нехай рота не розкривають": радянський чемпіон пообіцяв нагадати, що таке росія

Колишній біатлоніст продовжує лякати цивілізований світ

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону у складі збірної СРСР Олександр Тихонов, який хоче поставити весь Захід на коліна, розкритикував рішення шведських лижниць Лінн Сван та Майї Далквіст бойкотувати Кубок світу у разі допуску російських спортсменів.

Відповідний коментар Тихонова доступний на sport24.ru. Він закликав шведок вивчати історію та не лізти у політику, а також нагадав про Полтавську битву.

"Я б цих шведок не допустив! Яка їхня справа до політики? Намагайтеся показувати результати та дружити, є таке поняття – спортивне братство!

До чого тут Україна, і яка справа шведам до неї? Нехай краще повчать історію! Ми до шведів не ходили, а ось вони приходили до нас і де вони? І нехай рота не розкривають, а то нагадаємо, що таке росія!

Нехай навчають історію та займаються спортом, а не лізуть у політику. Тільки безграмотні шведи можуть сказати, що спорт та політика пов’язані між собою! Вони самі більше втратять”, – сказав Тихонов.

Раніше Тихонов заявив, що європейці приповзуть до росії на колінах і будуть вибачатися. Колишній біатлоніст навіть казав, що це станеться у вересні 2022 року.