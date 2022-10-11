"Пусть рот не раскрывают": советский чемпион пообещал напомнить, что такое россия

Бывший биатлонист продолжает пугать цивилизованный мир

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону в составе сборной СССР Александр Тихонов, который хочет поставить весь Запад на колени, раскритиковал решение шведских лыжниц Линн Сван и Майи Далквист бойкотировать Кубок мира в случае допуска российских спортсменов.

Соответствующий комментарий Тихонова доступен на sport24.ru. Он призвал шведок изучать историю и не лезть в политику, а также напомнил о Полтавской битве.

"Я бы этих шведок не допустил! Какое их дело до политики? Старайтесь показывать результаты и дружить, есть такое понятие – спортивное братство!

При чем тут Украина, и какое дело шведам до нее? Пусть лучше поучат историю! Мы к шведам не ходили, а вот они приходили к нам, и где они? И пусть рот не раскрывают, а то напомним, что такое россия!

Пусть учат историю и занимаются спортом, а не лезут в политику. Только безграмотные шведы могут сказать, что спорт и политика связаны между собой! Они сами больше потеряют", – сказал Тихонов.

Ранее Тихонов заявил, что европейцы приползут к рф на коленях и будут извиняться. Бывший биатлонист даже говорил, что это произойдет в сентябре 2022 года.