Советский чемпион рассказал, когда Запад придет к россии на поклон

Бывший биатлонист набросился на норвежцев

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который недавно призвал молодых спортсменов бежать из рф, прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о продлении отстранение российских и белорусских лыжников до конца летнего сезона.

Соответствующий комментарий Тихонова доступен на metaratings.ru.

Тихонов считает, что во всех бедах российских лыжников виноваты норвежцы, которые не хотят видеть россию на международной арене. Александр также добавил, что отстранение россиян от соревнований — это признак уважения. Кроме того, экс-биатлонист отметил, что "все закончится в сентябре", а затем к россии "они придут на поклон".

"Если продлили отстранения, значит, нас уважают. Могу сказать, что из международной федерации нужно убрать всех норвежцев, это сто процентов. Они развратники и пьяницы, пусть сидят и заткнут свой язык в одно место. На сегодняшний день они вешают портрет Александра Большунова для мотивации, но я им сказал, что надо вешать портрет владимира путина. В конце сентября это все закончится, они придут на поклон", – сказал Тихонов.

Ранее Тихонов раскритиковал всех, кто уезжает из рф в тяжелые для страны времена.

Напомним, Тихонов также хотел, чтобы российские спортсмены тренировались в помещениях, где бы висел портрет путина.